В Подмосковье начала созревать самая дорогая ягода — черника

За стакан этих плодов бабушки на рынке просят до 150 рублей.

В подмосковных лесах вызревает черника. Источники: vk.com, k1news.ru

Сезон земляники в Подмосковных лесах подошел к концу и там начала созревать другая ягода — черника. На рынке у бабушек–торговок стаканчик черники стоит от 70 до 150 рублей, и это самая дорогая ягода в регионе на данный момент. Для сравнения, килограмм клубники стоит всего 200 рублей, а килограмм вишен торговцы оценили в 95 рублей. Земляника же уступала чернике всего 10 рублей. На момент ее созревания за нее просили 135 и 140 рублей.

Жители юго–восточной части Подмосковья делятся фотографиями вызревающих плодов черники в Сети. Как раз в этих местах растения произрастает лучше всего. В то же время отдельные кустики можно обнаружить и в хвойно–березовых лесах региона, но лучше всего черника себя чувствует в болотистой местности.

Чернику ценят за наличие витаминов, антибактериальные свойства, способность укреплять иммунитет. Ученые считают чернику природным антибиотиком. А ягоды укрепляют зрение. Настой из листьев этого растения используют для лечения кашля, ларингита, фарингита. Июль–август — подходящее время для засушки черники. Листья советуют заготавливать уже в мае.