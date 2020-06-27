В Омске жители массово «атаковали» загородный платный пляж

Жара вынудила пляжников нарушить предписанную социальную дистанцию.

Омские пляжники нарушили требования Роспотребнадзора. Фото: Омск Live.

В субботу, когда градусник термометра показал свыше 30 градусов, жители Омска массово отправились на местные пляжи, несмотря на то, что действует официальный запрет на их посещение. Особым спросом пользовался загородный платный пляж на озере вблизи санатория «Колос».

В городском паблике Омск Live одна из подписчиц поделилась фото, на котором видно, что в прибрежной зоне буквально «яблоку негде упасть» и желающие спастись от жары нарушают социальную дистанцию, предписанную региональным Роспотребнадзором.

Но, по мнению жителей Омска, «Колос» — едва ли не единственный «чистый» водоём, купание в котором, к тому же, не коснулись запреты властей. Тем не менее, другие «запретные» пляжи — Центральный, Советский и Кировский также «атаковали» сотни горожан, проигнорировав эпидемиологические предписания.

Ранее сообщалось, что конце июня Роспотребнадзор, проверив качество воды и песка на соответствие санитарно-химическим, паразитологическим и микробиологическим нормам, предостерёг омичей от купания в Иртыше, разрешив лишь загорание на пляжах. Согласно официальной статистике, ежедневно в Омске заболевают коронавирусом 80 человек.