Судно «Игорь Белоусов» на учениях ТОФ «спасло» субмарину

Маневры предполагали, что подлодка условно потерпела аварию и легла на грунт на глубине 60 метров.

Спасательное судно "Игорь Белоусов на учениях, затонувшая подводная лодка. Фото: wikimedia, static.piter

Учения ТОФ проходили в Японском море. На помощь подводникам прибыл специальный спасательный корабль. Его задачей было обнаружить учебную «аварийную субмарину» и вывести экипаж наверх.

Подробности маневров сообщила пресс-служба Министерства обороны России 12 июля 2020. Один из эпизодов учений заключался в том, чтобы спасти экипаж подводной лодки, которая, якобы, попала в аварию, утратила возможность самостоятельного движения и опустилась на дно.

На выручку пошло спасательное судно «Игорь Белоусов». Моряки корабля сначала использовали гидролокатор и нашли вероятный район нахождения аварийной субмарины.

Затем спасатели воспользовались малогабаритным подводным аппаратом и обнаружили место, где на глубине в 60 метров был поставлен макет, который имитировал один из отсеков подводной лодки.

Моряки оценили прозрачность воды и скорость подводного течения. После этого в дело вступил глубоководный спасательный аппарат АС-40, которым располагает «Игорь Белоусов». Экипаж тренировался стыковать его с комингс-площадкой субмарины.

АС-40 трижды успешно выполнил необходимые действия. Моряки-спасатели провентилировали отсеки «аварийной» подлодки и «спасли» экипаж субмарины.

«Игорь Белоусов» является головным судном в проекте «Дельфин» и относится к океаническому классу. Корабль построили «Адмиралтейские верфи». Корабелы дали ему название в честь бывшего главы судостроительной промышленности Советского Союза.

В апреле 2020 года судно-спасатель участвовало в аналогичных учениях рядом с берегами Приморья. Тогда с помощью АС-40 моряки нашли стенд-макет субмарины на глубине 70 метров и тоже «спасли» экипаж.

Таким образом, Тихоокеанский флот продолжает проводить учения в обстановке, приближённой к боевой, а оборудование доказывает эффективность.