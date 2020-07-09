Власти Подмосковья заявили о снижении случаев заражения COVID-19

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о снятии ряда ограничений и открытии летних лагерей в регионе.

Власти Подмосковья рассказали об улучшении ситуации с коронавирусом. Источники: stpetersburg-24.ru, yandex.com, krot.info

Власти Подмосковья сообщили об улучшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции и снижении случаев заражения. Губернатор региона Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия-1» отметил, что случаев заражения становится меньше при высоком тестировании на COVID-19, койки освобождаются во всех муниципалитетах. Также власти заявили, что в ближайшее время будут переоборудованы временные корпуса «Крокуса» и «Патриота», так как в них осталось всего несколько десятков коронавирусных больных.

В связи с этим в Подмосковье собираются снимать ряд ограничений, которые были введены из-за пандемии. Теперь жителям Московской области разрешат посещать аттракционы, пляжи и заведения общественного питания, также откроются летние лагеря в регионе. Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 проинформировал, что каждый день медики выявляют в Московской области по 200 случаев инфицирования коронавирусом. А число выздоровевших только увеличивается.