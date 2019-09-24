Диетолог назвала продукты, нарушающие работу мозга

В число нежелательных попали любимые многими сладости, соленья и майонез.

Соленья, быстрые углеводы и трансжиры - губительны для работы мозга. фото: РИА Новости, Lenta.

Потребляемая человеком пища оказывает на работу мозга не меньшее влияние, чем другие известные факторы — стрессы, качество сна и экология. Известный диетолог Елена Соломатина назвала продукты, нарушающие работу мозга и «тормозящие» мыслительные процессы.

В первую группу риска попали трансжиры — разновидность растительных жиров, преобразованных в твёрдое состояние. Они делают клеточные мембраны мозга более жёсткими и непроницаемыми, что нарушает работу главного органа центральной нервной системы. В первую очередь, это касается дешёвых сладостей, полуфабрикатов, майонеза и маргарина.

Эксперт рассказала также о побочном действии так называемых быстрых углеводов, которые моментально преобразовываются в энергию. Но их излишки постепенно скапливаются в организме и становятся причиной развития атеросклероза, из-за которого в мозг не поступают кислород и другие питательные вещества. Соломатина предостерегла об умеренном потреблении пищи, богатой холестерином. В их число входят сахар, кондитерские изделия, макароны и другие мучные продукты.

Любимые многими соленья также нарушают работу мозга. Соль прекрасно задерживает жидкость, которая имеет свойство скапливаться не только в мышечных тканях, но и в сосудах. Из-за этого нарушается циркуляция крови, замедляется её подача к головным капиллярам. Диетолог рассказала, что нужно воздерживаться от продуктов, где содержатся консерванты, ароматизаторы и красители. Эти источники опасных токсинов пагубно влияют на мозговую активность.

Ранее Елена Соломатина посоветовала диету, которая способствует работе мозга. По её уверению, питание должно быть частным и дробным, с большим количеством потребляемой жидкости.