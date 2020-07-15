В США успешно прошли 2 первые фазы испытаний вакцины от коронавируса на людях

У всех 45 испытуемых выработан иммунный ответ.

В США испытали на людях вакцину от коронавируса. Фото: Facebook, eastbaytimes, mos.ru

Биотехнологическая компания Moderna опубликовала данные клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях. В первой фазе эксперимента участвовали 45 человек от 18 до 55 лет. Во всех случаях получен ярко выраженный иммунный ответ организма. Данные опубликованы в медицинском издании New England Journal of Medicine.

Доктор Питер Хитон, автор статьи пишет, что первые две фазы испытаний на людях прошли успешно. Испытуемые были разделены на 3 группы, которым вводили разные дозы препарата mRNA-1273 — 25, 100 и 250 мкг. Вводилась вакцина дважды, с интервалом в 28 дней. Антитела к вирусу появились у каждого уже после первой дозы. 2-я доза привела к многократному их увеличению. Самый заметный результат дала наименьшая доза препарата. В целом, иммунный ответ был сильнее, чем у переболевших вирусом Covid-19.

У половины пациентов возникли побочные эффекты: головная и мышечная боль, слабость, озноб, болезненность в месте укола. Более сильную реакцию дает вторая доза.

Ученые продолжат испытания. Оптимальной признана доза 100 мкг. На третьем этапе с 27 июля, вакцина будет введена 300 000 добровольцев в 2 приема. Некоторые получат плацебо. Для 3-го этапа правительство США выделило компании 486 млн $.

ВОЗ сообщает, что ученые мира работают над 141 перспективной вакциной, 16 из которых подходят к стадии клинических испытаний. Moderna в конце прошлого месяца была названа одной из 2-х компаний, подошедших к этому этапу ближе всего.

За прошлые сутки в России выявили 6422 новых случая коронавируса. Общее число заболевших увеличилось до 746 369. За весь период умерли 11 770 человек , из них за последние сутки — 156.