В Московских парках оборудовано 69 км велосипедных дорожек

Они проходят по живописным местам, вдоль набережных, мимо арт-объектов в 22-х зонах природного отдыха.

Фото с сайта mos.ru

Сегодня утром на сайте мэрии появилась информация о том, что в московских парках оборудовано и открыто в общей сложности 69 км велосипедных дорожек. Они снабжены мойками самообслуживания, прокатными пунктами, ларьками с газировкой, хорошо освещены. Здесь можно отдохнуть всей семьей, наслаждаясь красивыми видами или использовать их как трассу, чтобы добраться на работу и обратно.

Самая протяженная трасса пролегла по «Сокольникам», ее длина 12 км. Она проходит по лесу, через розарий и вдоль Собачьего пруда. Трассы длиной 4, 3 км проходят по «Воробьевым горам» и Измайловскому парку.

Вдоль Борисовских прудов и по прилегающей зоне отдыха проложено 6, 8 км велосипедной трассы, в «Митино» — 3,7 км. Один из самых красивых маршрутов проложен по парку «Радуга». Он тянется меж лиственных и хвойных деревьев, по набережной мимо каскада прудов. Вдоль него посажены клумбы.

По набережной Москвы-реки можно проехаться в «Филях». Здесь часть маршрута проложена по реликтовому лесу, где хорошо кататься в жаркий летний день.

А полюбоваться закатом можно в «Северном Тушино», где дорожка выходит на набережную с видом на речной вокзал и Химкинское водохранилище.

Фото с сайта mos.ru

Согласно данным опроса канала «Москва-24», 40% взрослого населения столицы являются владельцами байков. Из них 10% используют его как средство передвижения; 21% относятся к езде на велосипеде как к спорту; 66% используют его чтобы отдохнуть.