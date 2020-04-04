Эксперт объяснил увеличение спроса на алкоголь во время пандемии

За апрель текущего года только водки было продано на 20% больше, чем в прошлом году за тот же период.

В Рооссии увеличилась продажа спиртного. Фото фона - lenta.ru

Во втором квартале текущего года торговыми сетями зафиксировано увеличение спроса на алкоголь у россиян. Генеральный директор ТС «Магнит» Ян Дюннинг в интервью изданию РБК привел такие цифры. Всего алкоголя за апрель 2020 г. продали больше на 13%. Самыми популярными напитками были виски и водка. Эксперт объяснил это распространившимися весной слухами, что спирт якобы помогает противостоять вирусу во время пандемии.

Пик всплеска продаж горячительного пришелся на конец марта. Тогда водки было продано на 31% больше, пива — на 25, виски на 47%, чем за аналогичную неделю прошлого года. Аналогичную тенденцию зафиксировали и другие торговые сети, например «Лента» и «Командор». И это при том, что в целом в последние несколько лет количество проданных горячительных напитков снижалось. В некоторых регионах даже были введены ограничения на продажу алкоголя.

Также Росалкогольрегулирование отметило и увеличение объема продаж тихих вин.

Дюннинг предположил, что спиртосодержащие жидкости население использовало в качестве антисептиков на фоне дефицита последних. И это не связано с увеличением их употребления.

Аналитическое агентство DSM Group зафиксировало на конец февраля рост прибыли от продаж антисептических средств на 110%. Их производство в России только в марте было увеличено в 6 раз, как сообщал замминистра промышленности и торговли Михаил Иванов.

Напомним, алкоголь вредит здоровью.