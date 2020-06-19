Автомобилист пересел с Skoda Fabia на LADA Granta и поделился впечатлениями

«Допы» сбалансировали недостатки российского лифтбека.

Фото: YouTube, канал «Bashkort LADA»

Если автомобилист меняет иномарку на «ВАЗ», значит на то есть ряд причин. В данном случае речь идёт про экс-владельца Skoda Fabia, который пересел с иномарки на LADA Granta в комплектации Comfort и поделился впечатлениями.

Об этом рассказал блогер на YouTube-канале «Bashkort LADA», который предположил, что причина скрывается за малолитражным и слабым мотором, поскольку на «Гранте» стоит 106-сильный агрегат. «На что хватило, то и купил», — сообщил бывший владелец Skoda Fabia. В свою очередь пользователи портала Drom.ru критикуют чешский хэтчбек за жёсткую подвеску, «тряпичный» салон, слабое лакокрасочное покрытие и гниение кузова.

Российский лифтбек также не может похвастаться качеством отделки и мягкостью подвески, зато у него есть 435-литровый багажник, вместительность которого увеличивается за счёт складных сидений. Также блогер обратил внимание на обработку подкапотного пространства антикоррозийным раствором, во избежание ржавчины. А подогрев зеркал, заднего стекла и сидений — незаменимые опции для современного автомобиля.

Пересесть на LADA Granta автомобилист то пересел, но про «допы» не забыл. Он поставил сигнализацию за 17 000 рублей и сетку под решётку радиатора за 3 000 рублей, так как «грантоводы» не раз жаловались на залетающие камни. Тонировка стекол за 3000 рублей послужит защитой для глаз водителя, а цвет кузова «Техно» за 6 000 рублей — порадует глаз. От заводских ковриков покупатель отказался.

Фото: YouTube, канал «Bashkort LADA»

Лифтбек LADA Granta Comfort с мотором 1,6 и механической коробкой передач без «допов» стоит 581 500 рублей.