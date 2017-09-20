Honda представила CR-V в спецверсии Blak Edition

В интерьере и экстерьере кроссовера стал преобладать черный цвет.

Фото: Honda СR-V 2020 Blak Edition, источник: Honda

Японская компания «Хонда» решила показать силу и красоту черного цвета в интерьере и экстерьере автомобиля, поэтому представила миру новую комплектацию кроссовера СR-V, который выпускается теперь в спецверсии Blak Edition. Презентация состоялась в Японии.

Модель Honda СR-V Blak Edition получила черный окрас «Пантера» и, согласно информации интернет-издания Carscoops, у кроссовера появились затемненные фары, задние фонари и темная хромированная решетка радиатора. Изменилась отделка нижней части дверей и были установлены 18-дюймовые алюминиевые колеса черного цвета.

В салоне автомобиля также произошли изменения: появилась черная декоративная панель приборов, а также сиденья из натуральной кожи с контрастной прострочкой и логотипом Blak Edition. Крыша, двери и другие части салона выполнены исключительно в черном цвете, что подчеркивает интерьер автомобиля.

Выпускается СR-V 2020 года в комплектации Blak Edition с 1,5-литровым бензиновым двигателем VTEC с турбонаддувом, либо с гибридной системой силового агрегата объемом 2,0 литра.

Версии СR-V c 2,0-литровым бензиновым двигателем и силовым агрегатом объемом 2,4 литра получили новую кожаную или тканевую обивку на выбор, а задний ряд сидений обзавелся подогревом.

Фото: Салон Honda СR-V 2020 Blak Edition, источник: Honda

Выпуск Honda СR-V Blak Edition начался 19 июня этого года в Японии. Пока неизвестно, стоит ли ожидать новинку в России, но произойдет это точно не раньше конца 2020 года. Цена на кроссовер в спецверсии Blak Edition начинается с 2 400 000 рублей для модели с передним приводом и двигателем объемом 1,5 литра, а стоимость гибридной версии составляет 2 800 000 рублей.