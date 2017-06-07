Индийское тюнинг-ателье представило «заряженный» KIA Seltos со 170-сильным турбомотором

Мощность двигателя выросла на 32 лошадиные силы.

Фото: KIA Seltos, источник: KIA

Корейский кроссовер за несколько месяцев продаж поднялся на вершину рейтинга, потеснив на индийском рынке популярную Hyundai Creta за счет привлекательной внешности, элегантного интерьера и широкой моторной гаммы. Местное тюнинг-ателье Code6 Bangalore представило «заряженный» KIA Seltos со 170-сильным турбомотором.

«Селтос» предлагается с 1,5-литровыми дизельным и бензиновым агрегатами и 1,4-литровым турбомотором, работающим на бензине. В прошлом году 45% общих продаж корейского кроссовера приходилось на дизельные версии KIA Seltos в сравнении с реализацией «корейца» с бензиновым 138-сильным турбированным движком.

Как сообщает издание GaadiWaadi, 4-цилиндровый мотор T-GDI, который работает в паре с МКПП и АКПП, за счет доработок индийских тюнеров, стал выдавать мощность в 170 лошадиных сил и 310 Нм крутящего момента. Это говорит о том, что производительность движка «Селтоса» выросла на 32 «лошадки».

Фото: «заряженный» KIA Seltos, источник: GaadiWaadi.com

Такого результата индийским тюнерам удалось достичь за счет сжатия воздуха в 1,4-литровом турбомоторе, которым оснащают KIA Seltos. Интересно, что изменения в силовой гамме не повлияли на дизайн корейского кроссовера, который оснащается 17-дюймовыми колесными дисками в версии GT-Line, выделяется красным цветом в нижней части бампера и бокового профиля.