Пять причин присмотреться к Honda Civic VIII с пробегом

Практичность, сбалансированность, презентабельная внешность и надежный двигатель — главные козыри японского седана.

Фото: Honda Civic VIII, источник: Honda

Большинство автолюбителей ценит и любит японские автомобили за надежность, внешнюю привлекательность и качество сборки — такими чертами славится Honda Civic VIII. Редакция издания HotGeo.ru провела анализ отзывов автомобилистов на форумах 110 km и Avtoexperts и на их основе назвала пять причин присмотреться к японскому седану восьмой генерации с пробегом.

Экстерьер и интерьер

Honda Civic VIII даже спустя годы смотрится актуально за счет «космического» стиля в экстерьере, «распашных» дворников, скрытых ручек задних дверей, треугольных передних дверей и выхлопных труб, а также 17-дюймовых колесных дисков на низкопрофильной резине. С таким дизайном японский седан 2005 года продолжает привлекать внимание прохожих.

Салон восьмого «Цивика» обращает на себя внимание двухзонной панелью приборов — над рулем расположились цифровой спидометр, индикаторы передач расхода топлива, а за ним находятся аналоговые датчики температуры масла, запаса топлива и тахометр с цифровым бортовым компьютером. Также автолюбители отметили отдельный дисплей на передней панели для климат-контроля, радио и часов, и вместительный перчаточный ящик с подстаканниками внутри. Управляющие кнопки систем всегда под рукой, мультируль удобный, материалы тоже на высоте. Как подчеркивают некоторые владельцы, после интерьера Honda Civic VIII салон многих других машин кажется блеклым.

Практичность

Honda Civic VIII отличается просторным салоном, за счет чего в машине комфортно располагаются пассажиры высокого роста. На сиденьях второго ряда много места для ног, а пол ровный, что позволяет пассажирам не испытывать неудобств.

Багажник на восьмом «Цивике» вместительный — в грузовой отдел свободно может поместиться детская коляска и несколько спортивных сумок.

Экономичный, динамичный и надежный мотор

1,8-литровый агрегат на 140 лошадиных сил, расположенный под капотом Honda Civic, славится надежностью — мотор выхаживает 250 000 км без капитального ремонта, но движок требует регулировки тепловых зазоров клапанов из-за отсутствия гидрокомпенсаторов. Также такой агрегат «любит» высокие обороты, что положительно сказывается на динамике — автомобилисты отмечают, что при разгоне авто рвет вперед и нет никакой вялости при движении. Также японский седан не страдает повышенным топливным «аппетитом» — на 100 км в смешанном режиме уходит 7,2 литра.

Выносливость

Автомобилисты отмечают, что Honda Civic VIII хорошо зарекомендовала себя в плане выносливости. У автолюбителей не возникало жалоб на проблемы с мотором. Проверку подвески после 100 000 км «Цивик» проходит успешно, как правило, даже стойки и втулки стабилизатора не требуют замены. Однако для такого результата автомобиль нуждается в бережном уходе.

Цена

На вторичном рынке в России седан предлагается от 500 000 до 750 000 рублей. За эти деньги автомобилист получит надежный, привлекательный и динамичный автомобиль, способный «уделать» даже конкурентов вроде BMW 1 Series.

Есть у седана и недостатки, среди которых выделяют слабое лакокрасочное покрытие и тонкий металл кузова, из-за чего образуются сколы и появляется ржавчина. А также проблемную роботизированную коробку передач, которая «тупит» при переключении скоростей, и маленький дорожный просвет в 140 мм, из-за чего на машине сложно передвигаться по легкому бездорожью. Но как отметили автолюбители, огрехи восьмого «Цивика» перекрываются достоинствами.

Фото: экстерьер и интерьер Honda Civic VIII, источник: Honda

Honda Civic VIII — достойный вариант, который выигрывает у многих конкурентов за счет динамичности, экономичности и надежности двигателей, практичности и привлекательной внешности. Остается предположить, что недорогой «Цивик» обратит на себя внимание автолюбителей на фоне кризиса.