Якутские тюнеры из «Шикари» показали рендеры Toyota Land Cruiser Prado

Уже можно оформить предзаказ на обвес, но стоимость пока неизвестна.

Рендер: Toyota Land Cruiser Prado, источник: Instagram @ shikari

Кто бы мог подумать, что российские тюнеры тоже умеют делать на «Прадик» сногсшибательные комплекты. Так, накануне портал Pokatim.ru поделился изображениями необычного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, для которого специалисты из якутского ателье «Шикари» готовят обвес.

Стоит отметить, что пока что тюнингованный автомобиль существует только в виде рендеров, но уже можно оформить заявку на комплект. Итак, в ходе доработок «Прадо» получит расширенные колёсные арки с рельефным оформлением, модифицированную решётку радиатора и корпуса наружных зеркал с зелёными элементами, а также отделанные «под карбон» противотуманки.

Изменения затронут и дверные пороги Toyota Land Cruiser Prado – они станут немного шире, чем в стоке. В задней части внедорожника красуется небольшой спойлер и защитная металлическая пластина. «Обут» японский автомобиль во внедорожные покрышки. Вскоре якутские тюнеры из «Шикари» также представят городскую версию «Крузака».

Рендер: Toyota Land Cruiser Prado, источник: Instagram @ shikari

Напомним, Toyota Land Cruiser Prado на сегодняшний день доступен на российском рынке по цене от 2 611 000 до 4 551 000 рублей. Автомобиль комплектуется 2,7-литровым 163-сильным бензиновым, 2,8-литровым 177-сильным дизельным и 4,0-литровым 249-сильным бензиновым агрегатами.