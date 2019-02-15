УАЗ откладывает выход «Русского Прадо» из-за Aurus

Новый «Патриот» дебютирует в конце 2021 года.

Фото: «Русский Прадо», источник: Drom.ru

Недавно в сети ходили слухи, что УАЗ отказался от проекта «Русского Прадо» из-за нехватки финансирования. Однако в компании опровергли данную информацию. Теперь же стало известно, что российский производитель откладывает выход нового «Патриота» из-за Aurus.

Как сообщает портал Drom.ru, в настоящий момент группа Sollers, являющаяся владельцем УАЗа, сконцентрировала все ресурсы на запуске сборки люксовых автомобилей Aurus. Серийное производство «президентских» машин будет налажено на заводе в Елабуге.

Как сообщают инсайдеры, глава Sollers Вадим Шевцов утвердил план по выпуску модели Aurus Senat, предусматривающий старт производства «любой ценой». Средств у предприятия оказалось недостаточно, поэтому пришлось пожертвовать «Русским Прадо» — отложить его выпуск.

Рендеры «Русского Прадо» и салон УАЗ «Патриот», источники: «Колёса», Drom.ru и УАЗ

Сообщается, что новое поколение «Патриота» увидит свет только в конце 2021 года, а продажи модели начнутся аж в 2022-м. Предварительная стоимость новинки — от 1,2 до 1,6 миллиона рублей.