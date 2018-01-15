Дистрибьютор проекта «Кортеж» начнет работу в начале 2018 года

Российская компания Sollers совместно с ФГУП «НАМИ» создают новое совместное предприятие, которое займётся дистрибьюцией автомобилей линейки «Кортеж», которые будут продаваться под брендом Aurus. Отмечается, что сеть будет создана уже в первом квартале текущего года.

В Sollers сообщили, что на данный момент представители компании ведут переговоры с ФГУП «НАМИ», а совместное дистрибьюторское предприятие будет создано уже в первом квартале нынешнего года. Отмечается, что на данный момент россияне проявляют высокий интерес к новинкам, поэтому приём заказов на автомобили проекта «Кортеж» стартует уже в скором времени.

Отмечается, что на первых порах производство автомобилей проекта «Кортеж» будет осуществляться на мощностях ФГУП «НАМИ», которые могут выпускать порядка 150-200 моделей в год. Уточняется, что в первую очередь производство будет сконцентрировано на лимузине и представительском седане Aurus, а позже, в зависимости от спроса, приоритет может быть изменен.

Напомним, что ранее Денис Мантуров, глава Министерства промышленности и торговли, заявил, что с 2019 году оформить заказ на автомобили проекта «Кортеж» смогут все желающие. Министр сообщил, что новинки будут дешевле, чем премиальные модели Mercedes-Benz S-Class и BMW 7-Series.