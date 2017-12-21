НАМИ сорвал сроки поставки первой партии машин «Кортеж»

Пресс-центр НАМИ сообщил о переносе даты поставки первой партии автомобилей проекта «Кортеж». Как и ожидалось, в спецгараж государственной охраны президента поступит 16 таких машин.

ФГУП НАМИ собиралось передать лимузины ЕМП-412311, седаны ЕМП-4123 и микроавтобус ЕМП-4125 в конце 2017 года. Недавно стало известно, что «президентские» автомобили поставят уже сегодня, 15 января. К сожалению, пока ничего не сообщается о том, уложился ли НАМИ в новые сроки.

Вместе с тем отмечается, что до конца текущего года с конвейера сойдут ещё 70 автомобилей проекта «Кортеж». Массовый выпуск и начало продаж таких машин частным лицам запланированы на 2019 год.

Напомним, что в основу всех автомобилей «Кортеж» ляжет единая модульная платформа, способная нести на себе бронированный кузов и мощный силовой агрегат. Ранее предполагалось, что использовать данные машины будут только высокопоставленные чиновники, однако позднее было принято решение продавать их и обычным гражданам. Отметим, что проект «Кортеж» существует уже более пяти лет.