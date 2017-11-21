В сети рассекретили салон лимузина проекта «Кортеж»

На страницах российского автомобильного издания «Авторевю» появились первые снимки «президентского» лимузина проекта «Кортеж», разработанного ФГУП «НАМИ». Отмечается, что новинка получит роскошный салон с отделкой из кожи Nappa, но мультимедийная система не будет иметь протоколов Apple CarPlay и Android Auto, а также сенсорного дисплея.

Новый лимузин проекта «Кортеж» получил отделку из высококачественной кожи Nappa, а также декоративные элементы из алькантры. Рулевое колесо и отдельные элементы центральной консоли отделаны дорогими сортами дерева. Новый лимузин оснащается полностью цифровой приборной панелью, а также большим дисплеем мультимедийной системы. К слову, информационно-развлекательный центр в целях безопасности не может синхронизироваться со смартфонами по протоколам Apple CarPlay и Android Auto.

Спинка заднего дивана в стандартном положении имеет угол наклона в 27 градусов, но при желании пассажиры могу наклонить её до 45 градусов. Подставка для ног не будет предложена.

Напомним, что под капотом нового лимузина проекта «Кортеж» расположится двигатель V12 мощностью в 860 лошадиных сил, который сочетается с системой полного привода и АКПП. Также модель получит компактный электромотор, который будет использоваться в качестве запасного двигателя. Премьера модели состоится в рамках инаугурации президента весной 2018 года.