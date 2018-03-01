В сети появились изображения кроссовера "Кортеж"

В последнее время СМИ заполонили сообщения о характеристиках новых автомобилей, созданных разработчиками проекта "Кортеж". Недавно в сети появились первые рендеры нового кроссовера проекта.

Ранее эти же независимые дизайнеры представляли рендерные изображения седана проекта "Кортеж", который, к слову, построен на той же платформе, что и кроссовер. Согласно последним данным, новый SUV получит радиаторную решетку с вертикальными полосами, подобную той, которая установлена на седане. Помимо этого, схожести замечены также и в оптике автомобилей, у обеих моделей одинаковый рисунок светодиодных фар.

Внедорожник проекта "Кортеж" построен в традиционных пропорциях, которые отличают короткий свес и длинный капот. В профиль машина выглядит довольно просто, боковая часть украшена лишь несколькими рельефными элементами. Что касается задней части, здесь схожести мало, кроссовер получил светодиодные габариты, связанные между собой хромированной вставкой. На этом хромированные элементы не заканчиваются, если присмотреться, можно увидеть, что патрубки выхлопной системы также выполнены из этого материала.

Напомним, ранее стало известно, что модели в кузове седан, минивэн и кроссовер презентуют на Московском автосалоне, который откроет свои двери в конце августа этого года.