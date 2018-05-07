Путин начал активно использовать лимузин "Кортеж"

Президент России Владимир Путин появился на инаугурации прошедшее 7 мая на новом президентском лимузине Aurus Senat, который является частью проекта "Кортеж". Накануне в YouTube появилось видео, на котором замечен кортеж президента с данным лимузином и ещё двумя автомобилями Aurus.

Помимо президентского лимузина, в колонне замечены ещё два седана Aurus, которые едут спереди. Стоит отметить, что помимо автомобилей проекта "Кортеж", в колонне замечены такие автомобили, как Mercedes-Benz, BMW и Volkswagen а, Однако вскоре данные модели будут заменены на новые Aurus Arsenal и Komendant в кузовах "минивэн" и "кроссовер" соответственно.

Напомним, проект "Кортеж" является разработкой НАМИ, которая велась на протяжении нескольких лет. Правительственные машины разрабатывались совместно с несколькими зарубежными компаниями и фирмами, в результате автомобили могут похвастаться хорошими ходовыми характеристиками, уникальным функционалом и наилучшей защитой в своих сегментах.