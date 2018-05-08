Специалисты рассказали о выходе автомобилей «Кортеж» на авторынок

Публика увидела лимузин «Кортеж», над которым 6 лет велись работы отечественного производителя, на инаугурации Владимира Путина. Это привлекло достаточно много внимания, однако не обеспечило популярности модели.

Разработка лимузина российского производства для президента РФ была запланирована уже давно. Считалось не патриотичным, что президент России ездит на машине немецкого производства, однако модели отечественного «ЗИЛ» и «ГАЗ» были слишком устаревшими.

Так появился «Кортеж», перед которым была поставлена цель - разработать новое семейство автомобилей. Aurus дебютирует на автомобильном рынке в начале 2019 года. Отличительной особенностью бренда станет то, что к широкой продаже будут доступны президентские автомобили, чего не заметишь в других странах.

Минимальная стоимость автомобиля составит 10 000 000 рублей. Успех продвижения марки Aurus на автомобильных рынках во многом будет зависеть от инвестиций. Рынками сбыта, выбраны страны, в которых семейство люкс набирает большую популярность. Проблемой может стать то, что на этих рынках модели отечественного производства столкутся с сильной конкуренцией.