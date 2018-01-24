Эксперты назвали ТОП-10 интересных фактов об автомобилях проекта «Кортеж»

На инаугурации публика увидела новый лимузин Владимира Путина. Вместо традиционного Mercedes Pullman 600 президент РФ приехал на автомобиле отечественного производителя. Специалисты рассказали об интересных фактах о «Кортежах».

Напомним, что Минпромторг заявлял, что на инаугурации будет использован новый «Кортеж». Лимузин спешили закончить к сроку, и успели в самый последний момент. «Кортеж» оснастили мощной силовой установкой. На инаугурации был использован V8, способный генерировать 600 лошадиных сил, а объем его составил 4,4 литра.

По словам производителя, это еще не топовая комплектация машины. Лучшим из линейки моторов станет агрегат V12, с отдачей 850 лошадиных сил, и объемом 6,6 литра. Для многих станет новостью, что абсолютно все машины проекта «Кортеж» оснащены гибридными силовыми установками. Для увеличения мощности и экономия бензина компания устанавливает под капот своим моделям электромотор.

В свободной продаже «Кортеж» появится в начале 2019 года, а коммерческие предпродажи стартуют уже в сентябре нынешнего года. Ранее специалисты предполагали, что стоимость «Кортеж» составит не более семи миллионов рублей. На данный момент глава Минпромторга заявил, что цена автомобиля в розницу составит 10 миллионов рублей.