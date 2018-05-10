Дилеры начнут принимать заявки на автомобиль Aurus

Седан класса люкс Aurus Senat S600 вместе с лимузином Senat L700 будет представлен уже в 2020 году, его стоимость составит от 10 до 12 миллионов рублей.

Сегодня 15 февраля дилерские центры «Авилон» вместе с «ПанАвто» начинают прием предварительных заявок на седаны Senat S600.

Автомобиль будет представлен в двух комплектациях: классическая и бронированная, а вот у лимузина только один вариант — бронированный.

Концерт представит данные автомобили в автосалоне в Женеве, только после этого Aurus скорректируют окончательные стоимости.

На данный момент прием заявок приостановлен, ввиду низких производственных показателей. Но предварительные списки покупателей уже сформированы автодилерами. Заполучить автомобиль можно будет только по предоплате в 50% от полной стоимости.

Серийное производство Aurus Senat S600 и лимузин Senat L700 будет происходить на заводе Sollers в Татарстане, где появится возможность выпускать кажды год почти до пяти тысяч автомобилей. В текущий момент сборкой занимается ФГУП НАМИ.