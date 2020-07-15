В Россию приедет бюджетная версия Haval H9

Китайский кроссовер лишится нескольких функций, но вседорожные способности сохранятся.

Весной прошлого года в Сети распространили информацию, согласно которой у Haval H9 появится бюджетная версия, которая приедет в Россию. Удешевленный вариант китайского кроссовера получит название Comfort.

На российский рынок приедет Haval H9 Comfort в пятиместном исполнении и с «урезанным» списком опций. Модель лишится электрического люка, адаптивных фар, подсветки боковых подножек, памяти настроек кресел, ассистента контроля за рядностью движения. Отсутствие третьего ряда сидений сделает багажник вместительнее, но вседорожные способности автомобиля останутся.

Пока это вся информация о бюджетной модификации Haval H9. Но в пресс-центре автопроизводителя подтвердили появление удешевленной версии «поднебесного» паркетника на российском рынке. Хотя стоимость и дата выхода не разглашаются.