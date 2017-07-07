В Сети показали люксовый тюнинг ВАЗ-21099 с салоном Mercedes-Benz

Виртуальная приборная панель и руль BMW — «фишки» тюнингованного авто.

Фото: ВАЗ-21099, источник: «АвтоВАЗ»

Соединить несовместимое всегда было своеобразным вызовом российским «колхозникам», которые всячески пытались придать «Жигулям» и «Девяткам» индивидуальность и элементы немецкого автопрома. Накануне в Сети показали такой люксовый тюнинг ВАЗ-21099.

Под капотом этой 99-й расположен стандартный 1,5-литровый мотор, который был немного доработан и теперь имеет мощность 100 лошадиных сил. Но силовой агрегат — не самое интересное в этом автомобиле. Значимые изменения произошли в салоне седана. Торпедо здесь от знаменитого «Лупатого» Mercedes-Benz W210, а руль — от BMW 2010-х годов.

Конечно, торпедо не смог бы встать как нужно из-за ощутимой разницы между «Мерсом» и 99-й. Владельцу пришлось отпиливать его по краям, чтобы он влез в салон «ВАЗа» — из-за этого крайние дефлекторы такие маленькие, но в целом выглядит все шикарно. Еще одно удивительное улучшение — виртуальная приборная панель с дизайном последнего Mercedes-Benz S-Class W222.

Чтобы сделать такую приборку, нужен планшет на Android или iOS, на который устанавливается специальная программа. С помощью OBD-разъема по Bluetooth от «мозгов» (в случае этой 99-й — «Январь» 5.1) идет сигнал и программа показывает нужные показания: обороты, скорость, температуру охлаждающей жидкости и так далее. Выглядит шикарно, но важно, чтобы экран был дорогой и не тускнел на солнце.

Фото: Тюнингованый салон ВАЗ-21099, источник: Drive2.ru, профиль ziziho81