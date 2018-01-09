ТОП-3 полезных аксессуаров для LADA Vesta

Коврики и накладки помогут уберечь автомобиль от нежелательных повреждений.

Фото: LADA Vesta, источник: «АвтоВАЗ»

Популярность семейства LADA Vesta с каждым годом набирает обороты — среди «одноклассников» в бюджетном классе это самый популярный автомобиль на российских дорогах. При покупке авто водители задаются вопросом, какие «допы» нужно устанавливать, дабы не переплатить, но создать в машине комфорт и продлить ему жизнь. Автор YouTube-канала Lada Club BY представил ТОП-3 самых полезных и нужных аксессуаров для «Весты».

1. Эксплуатация любого автомобиля начинается с ковриков. Для LADA Vesta предлагаются резиновые, полиуретановые и EVA-коврики. Оптимальным решением по цене и качеству станет покупка резиновых ковриков, так как они держатся на месте и не «ерзают» в отличие от полиуретановых. Более дорогим, но также износостойким вариантом станут EVA-коврики с бортами и ячейками от попадания влаги на ковролин.

Фото: EVA-коврик для LADA Vesta, источник: YouTube-канал Lada Club BY

2. Для владельцев LADA Vesta, которые часто пользуются багажником и перевозят груз, полезным решением станет пластиковая накладка на борт бампера. Для защиты от удара ребра бампера подойдет угольная накладка. Также в автомагазинах продаются металлические накладки, но они защищают от ударов и сколов лишь плоскую поверхность.

Фото: накладка на задний бампер LADA Vesta, источник: YouTube-канал Lada Club BY

3. Третьим элементом, который сохранит товарный вид автомобиля, стала пластиковая накладка под пассажирские сидения. Такой аксессуар будет полезен для семейных владельцев LADA Vesta и таксистов, которые часто перевозят пассажиров сзади, особенно детей. Накладки помогут закрыть ковролин и уберечь его от влаги и грязи в мокрую погоду.

Фото: накладка под пассажирские сидения LADA Vesta, источник: YouTube-канал Lada Club BY

Помимо этого, отмечает блогер, для защиты автомобиля существует много решений в виде пластиковых подкрылок, защитного кольца для бензобака и дополнительного уплотнителя для стекол. Эти аксессуары станут полезными и подойдут тем, кто заботится о состоянии своего авто.