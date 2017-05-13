Свежие фото новой LADA Vesta FL появились в сети

«АвтоВАЗ» разрабатывает обновлённую версию «Весты». С конвейера уже сошло 4 экземпляра с новыми зеркалами, их снимки были опубликованы в сети.

В соцсети «просочились» фотографии новых элементов LADA Vesta FL, судя по которым модель обзаведётся боковыми зеркалами с электроприводом и пересмотренным блоком управления стеклоподъёмниками. Автомобиль ожидают и другие обновления, в их числе окажутся «посвежевшие» решётка радиатора, оптика, бампера и крышка багажника.

Скорее всего, боковые части «Весты» останутся без изменений, а вот дизайн дисков будет новым. Коснутся перемены и внутреннего убранства автомобиля, где появятся новые дверные карты и модифицированная передняя панель. Также ожидается установка большого «парящего» дисплея мультимедийного центра, объединённого с блоком климат-контроля.