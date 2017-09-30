«Заряженная» LADA Vesta Rally Sprint получит форсированный мотор

Специалисты компании «Автопродукт» работают над раллийной версией седана LADA Vesta – Rally Sprint. Недавно в сети была опубликованы свежая информация о будущем автомобиле.

Под капот новой LADA Vesta Rally Sprint планируется установить 1,6-литровый двигатель, мощность которого увеличат до 150 лошадиных сил. Предположительно доработку мотора осуществит сторонняя компания, занимающаяся выпуском «заряженных» автомобилей на базе российских моделей.

Впервые LADA Vesta Rally Sprint представили публике на автокроссе «Серебряная Ладья». Ключевой особенностью новинки оказалась модифицированная подвеска. В частности, представители фирмы «Автопродукт» рассказали, что установят треугольные рычаги и однотрубные амортизаторы, чтобы седан стал более пригодным для участия в раллийных заездах на небольшие расстояния.

Позднее появились сведения, что автомобиль оснастят независимой задней подвеской. Вместе с тем в интернете появились рендерные изображения LADA Vesta Rally Sprint с новым обвесом. Спустя несколько дней информация, что именно так будет выглядеть новинка получила подтверждение. Пластиковый обвес для модели создаёт компания ArtForm. На сегодняшний день её специалисты показали на фото пластиковые заготовки заднего спойлера, накладок на пороги и колёсные арки.