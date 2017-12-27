Эксперты провели тест-драйв седана LADA Vesta Rally Sprint

Обозреватели портала «Официальный Лада Клуб» вывели на тест-драйв новое спортивное авто LADA Vesta Rally Sprint. Машина построена группой независимых компаний.

Следует напомнить, что впервые спортивный седан дебютировал на фестивале «Серебряная Ладья». Автомобиль создавался инженерами компаний, которые никак не относились к «АвтоВАЗ». Они преследовали цель совместно построить седан, предназначенный для любителей автоспорта. Основной концепцией машины выступает внедрение кит-наборов для улучшения ездовых характеристик авто.

Одна компания предлагает переработанную подвеску, а вторая - защитный комплект, выполненный из пластика. Фирмы хотят начать сотрудничество еще с одним предприятием, которое сможет представить систему для увеличения производительности двигателя в машине.

В настоящее время LADA Vesta Rally Sprint снабдили только однотрубными передними амортизаторами, иными пружинами и своей балкой. Сейчас конструкторы создают независимую подвеску.