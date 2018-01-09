Владельцы рассказали о «продлении жизни» LADA Vesta с первых дней

«Антикор» — не единственный нюанс в доработках автомобиля.

Фото: LADA Vesta Sport, источник: «АвтоВАЗ»

За последний год производства LADA Vesta, «АвтоВАЗ» устранил недостатки с «масложором» и расширил комплектации. Но, по словам водителей, которые поделились отзывами на тематической площадке Drom, недостатки в технической части автомобиля встречаются, и ему стоит «продлить жизнь» уже с первых дней после покупки.

Так, владельцы рассказали, что кузов «Весты» получил качественную антикоррозийную обработку — с внешней стороны «рыжики» встречаются крайне редко. Но, заглянув под днище автомобиля даже на раннем пробеге в 10-15 тыс. километров, можно увидеть ржавчину на сварных швах, особенно в районе теплового экрана.

Дабы не пускать эту проблему на самотек, рекомендуется после покупки LADA Vesta в любом кузове провести антикоррозийную обработку днища. Такая защита не только убережет автомобиль, но и сохранит его стоимость в случае дальнейшей перепродажи.

Независимо от типа кузова, в автомобилях LADA Vesta устанавливается шаткая подушка двигателя. Если боковые крепления относительно надежны, то задняя опора быстро ломается. Из-за постоянной шаткости агрегата изнашивается и рвется гофра, а позже ломаются и боковые подушки.

Решением такой проблемы станет ранняя замена задней опоры на жесткую от LADA Vesta Sport либо полиуретановые аналоги. Это поможет зафиксировать двигать, что повлияет на более четкое переключение передач.

Фото: LADA Vesta SW Cross, источник: «АвтоВАЗ»

Несмотря на то, что «АвтоВАЗ» регулярно исправляет ошибки, некоторые нюансы в работе авто все-таки всплывают. Водители рекомендуют прислушаться к советам, но отталкиваться от личного стиля езды и условий эксплуатации машины.