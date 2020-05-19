Названы главные преимущества Haval H5 перед «УАЗ» Патриот

Обновленный «китаец» стал функциональней и техничней.

Фото: Haval H5, источник: Haval

Китайский внедорожник Haval H5 россиянам представляется не впервые. Ранее модель выпускалась под названием Grate Wall Hover и пользовалась спросом среди водителей. Ее конкурентом считается УАЗ «Патриот», который находится в схожей ценовой категории. Автор тематического YouTube-канала «Журнал 5колесе», назвал главные преимущества «азиата» перед отечественным «рамником».

В отличие от УАЗа, который комплектуется по большей части российскими деталями, Haval H5 получил японскую надежную базу с элементами компаний Mitsubishi и Isuzu. В целом китайский автопром «приложил руку» лишь к дизайну автомобиля, в котором просматриваются «нотки» в стиле Mazda.

Под капотом Haval H5 расположен 2,0-литровый двигатель мощностью 150 либо 177 «лошадок», который работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП. Да, «китаец» лишен автоматической трансмиссии как у конкурента, зато «механика» на бездорожье проявляет себя более надежно. Несмотря на «бюджетность» автомобиля, крышку капота держат газовые упоры немецкого производства.

Еще одним важным преимуществом Haval H5 перед «УАЗ» Патриот стала антикоррозийная обработка. Владельцы на тематических порталах Drom и Wroom считают, что появление «рыжиков» – это главная проблема российского внедорожника. В свою очередь, китайский производитель дает 6 лет гарантии на сквозную коррозию кузова автомобиля.

Фото: Haval H5, источник: Haval

Помимо технической части, обновление привнесло «азиату» уже в средних комплектациях легкосплавные колесные диски, климат-контроль, мультимедийный комплекс с 8-дюймовым дисплеем, камеру заднего вида с динамической разметкой и т.д. Стоимость нового Haval H5 стартует с отметки в 1,1 млн рублей, а за топовую комплектацию придется заплатить 1 млн 350 тыс. рублей.