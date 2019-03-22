Купил Hyundai Tucson N-Line вместо Hyundai Creta: Владелец сравнил оба кроссовера

«Тушкан» выигрывает управляемостью, дизайном и адаптивным круиз-контролем, но проигрывает «Крете» в плане сборки и функциональности.

Фото: Hyundai Tucson N-Lline и Hyundai Creta, источник: Hyundai

Корейские автомобили пользуются спросом в России за счет неприхотливости и демократичной цены. На портале Drive2.ru появился отзыв автомобилиста, который купил Hyundai Tucson N-Line вместо Hyundai Creta. Владелец назвал отличия кроссоверов.

Фото: экстерьер и интерьер Hyundai Tucson N-Line, источник: Drive2.ru

Внешность «Туссана» в спортивной версии привлекла автолюбителя ярким оформлением и наличием панорамной крыши. Hyundai Tucson N-Line выигрывает у «Креты» в плане дизайна — последний автомобиль оказался скучным на фоне «Тушкана». Наличие адаптивного круиз-контроля с отслеживанием разметки автолюбитель тоже считает удачной функцией — через 10-15 секунд появляется звуковое уведомление о том, что необходимо снова взяться за руль.

«Почти автопилот», — подчеркивает автовладелец.

Далее автомобилист похвалил управляемость и бодрый ход Hyundai Tucson N-Line, за счет чего машина выгодно отличается от Hyundai Creta.

«Резво едет», — подчеркивает водитель.

Но не только достоинствами может похвалиться спортивный «Туссан». У Hyundai Tucson N-Line нет подогрева ветрового стекла — в «Крете» такая опция присутствовала. По мнению владельца, именно этого ассистента и не хватает машине.

Продолжение... Владелец высказался о Renault Duster после 2 лет эксплуатации: «Неубиваемая машина на каждый день» Кроссовер отличается проходимостью, устойчивостью на дороге и резвой ездой, хотя расстраивает неудобной посадкой и жестким пластиком в салоне. В подполье багажного отсека «Тушкана» отсутствуют пенопластовые вставки для всяких мелочей. Как отметил владелец, в Hyundai Creta такая опция смотрелась как забота о клиенте, а в отношении «Туссана» это выглядит, как LADA Kalina на «минималках». К сборке Hyundai Tucson N-Line у автомобилиста тоже есть претензии. Не все резинки вставлены и найдены оторванные клипсы. В задней части кроссовера болтается тканевая обивка задних сидений. В Hyundai Creta таких проблем нет. В спортивной модификации «Тушкана» нет омывателя фар — в «Крете» и топовых версиях «корейца» эта функция присутствует.

Фото: экстерьер и интерьер Hyundai Creta, источник: Hyundai

В остальном, Hyundai Tucson N-Line пришелся по вкусу владельцу, несмотря на недочеты. В России спортивный «Тушкан» обойдется от 1 874 000 до 1 934 000 рублей.