Владелец высказался о Renault Duster после 2 лет эксплуатации: «Неубиваемая машина на каждый день»

Кроссовер отличается проходимостью, устойчивостью на дороге и резвой ездой, хотя расстраивает неудобной посадкой и жестким пластиком в салоне.

Фото: Renault Duster, источник: Renault

На российском рынке завидной популярностью пользуется «Дастер» — за 6 месяцев 2020 года автомобиль разошелся тиражом в 12 086 единиц. На портале Drive2.ru владелец высказался о Renault Duster после 2 лет эксплуатации.

Как отметил автомобилист, 2-литровый «Дастер» оказался резвым при любой загрузке. Подвеска хорошо держит машину на асфальте. Задняя часть авто не прыгает на «лежачих полицейских».

На бездорожье Renault Duster тоже отлично себя ведет. Имитация блокировки не является бесполезной опцией, но и без нее можно ездить по «пересеченке». Владелец похвалил свет передних фар и звук разгона «Дастера».

Минусы на Renault Duster тоже встречаются. Владелец раскритиковал посадку за рулем. Приходится сгибать левую ногу или тянуться право рукой к педали газа с водительского сиденья. Кресла удобные, но через время они проваливаются.

Автолюбитель указал на «дубовый пластик в салоне «Дастера», плохую видимость «приборки», жесткие боковые панели в задней части салона и грубую настройку АКПП. При езде по бездорожью Renault Duster вымазывается.

Фото: экстерьер и интерьер Rennault Duster, источник: Renault

Подводя итог, отметим, что автолюбитель остался доволен кроссовером, несмотря на недостатки, оказавшиеся не критичными. Владелец отозвался о Renault Duster после 2 лет эксплуатации: «Неубиваемая машина на каждый день».