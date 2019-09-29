Эксперты вспомнили ВАЗ 2116 «Силуэт», который так и не поставили на конвейер

Автомобиль канул в лету.

Фото: ВАЗ 2116 «Силуэт», источник: Wikipedia

Седан ВАЗ 2116 «Силуэт», разрабатываемый в рамках «Проекта С», был представлен на Московском автосалоне в 2004 году. Накануне эксперты портала «За рулём» вспомнили, каким был этот автомобиль, который так и не поставили на конвейер.

В начале 2000-х специалисты Волжского автозавода совместно с компанией Magna разрабатывали новую архитектуру для автомобилей класса С+. Эти машины должны были стать более комфортными и получить более мощные двигатели.

Среди предполагаемых моделей в модельной линейке могли появиться седан, хэтчбек, универсал и даже кроссовер. И всё это на одной переднеприводной платформе.

Планировалось, что серийное производство ВАЗ 2116 «Силуэт» начнётся в 2012 году. К сожалению, «Проект С» закрыли после того, как «АвтоВАЗа» вошёл в состав Renault.

Фото: ВАЗ 2116 «Силуэт», источник: Wroom

Стоит отметить, что ВАЗ 2116 «Силуэт» в кузове седан успешно прошёл краш-тесты EuroNCAP и претендовал на четыре из пяти звёзд. ВАЗ и Magna готовили для него 1,8-литровый мотор, новую «механику», заднюю многорычажку, а также впечатлительный список опций в «базе».