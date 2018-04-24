В Челябинске осудили 18-летнего певца за обстрел машины скорой помощи

В Челябинске осудили 18-летнего певца за то, что он совершил обстрел машины скорой помощи.

В марте этого года из окна обстреляли машину скорой помощи. Как только начали расследование, то обнаружили у места происшествия пьяного парня.

Виновный оказался солистом в местном хоре. Молодой человек обстрелял машину скорой помощи пневматическим пистолетом. По его словам, он лишь желал напугать сотрудников и проверить работу своего оружия. Свою вину в содеянном он не отрицал, даже выплатил штраф за ущерб. Никто из людей не пострадал.

Суд приговорил молодого певца к 2 годам условному лишению свободы.