В Челябинске внедорожник въехал в машину реанимации

24 апреля, примерно в 11 утра в Челябинске внедорожник въехал в машину реанимационной помощи. Полагают, что автомобиль не пропустил транспортное средство "скорой".

ДТП случилось на перекрестке улиц Худякова и Энтузиастов. Вследствие столкновения у внедорожника помят капот. Машина реанимации так же пострадала: есть повреждения на передней части машины.

Сотрудники ГИБДД заявили, что пострадавших в происшествии нет. Поврежденные машины просто уехали с места аварии. Детали сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что подобная ситуация в Челябинске была год назад. Тогда мужчина пожилого возраста потерял сознание, когда был за рулем автомобиля. По этой причине он потерял управление и врезался в машину скорой помощи. После ДТП врачи долго пытались привести в чувства мужчину, однако спасти его уже не удалось.