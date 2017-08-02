Ибрагимович может стать игроком «Милана»

Итальянский футбольный клуб «Милан» желает видеть в своем составе шведского нападающего Златана Ибрагимовича. Такую информацию озвучило известное спортивное издание Corriere della Sera. Источник сообщает, что агент футболиста уже ведёт переговоры с командой. Контракт форварда с американским «ЛА Гэлакси» истечет в декабре 2019 года. «Милану», чьи амбиции постоянно растут, игрок такого класса поможет увеличить результативность.

Сегодня, 3 октября, Златан Ибрагимович празднует 37-летие. Несмотря на солидный для футбола возраст, спортсмен не думает заканчивать карьеру. В Серии А швед дебютировал в 2004 году в составе «Ювентуса». С 2006 по 2009 выступал за другой миланский клуб – «Интер». В 2010 году Ибрагимович перешёл в «Милан», за который отыграл 61 матч и забил 42 гола.

Среди возможных вариантов перехода нападающего в состав «россонери» рассматривается аренда, либо контракт на 6 месяцев, с возможностью пролонгации.