Впервые в истории в Лиге чемпионов был отменен гол с помощью VAR

Словенский судья Дамир Скомина отменил гол в матче Лиги Чемпионов между «Аяксом» и «Реалом» с помощью VAR. Впервые в истории с использованием видеоповтора в этом турнире был отменен гол.

Инцидент произошел на 37-й минуте футбольного матча, когда амстердамский «Аяск» забил гол в ворота Тибо Куртуа. Судья нарушений в этот момент не заменил, но решил проверить себя с помощью системы видеоповторов После пересмотра конкретного момента с голом судья решил изменить свое решение и отменить взятие ворот, так как игрок голландской команды Душан Тадич находится в офсайде.

В конце матча, когда на 87-й минуте игрок мадридского «Реала» забил гол и его команда вышла вперед, игроки «Аякса» обратились к арбитру с просьбой посмотреть видеоповтор, так как по их мнению гол был забит с нарушением, однако судья отказался это делать, показав игрокам свой наушник, чем который ему бы передали информацию о возможном нарушении, а раз этого не случилось, пользоваться системой VAR в данном случае не нужно было.

Напомним, что в 2019 году в футбольном турнире Лига чемпионов была введена впервые система видоповторов VAR. Долгие года были споры касательно необходимости данной системы, было много как сторонников её, так и противников, которые утверждали, что она испортит сам футбол, новыми длительными паузами. Система VAR внедрена уже почти во все ведущие футбольные соревнования, её используют уже в Италии, в Германии, в Испании. Летом 2018 года данная система была впервые использована на Чемпионате Мира в России.