Щербакова получила травму на тренировке в Сараево

14 февраля чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова провела тренировку перед произвольной программой на 19-том Европейском юношеском олимпийском фестивале в Сараево, во время тренировки спортсменка получила травму от падения.

Прокат произвольной программы на турнире по фигурному катанию на юношеском фестивале состоится в олимпийском дворце спорта "Скендерия". Щербакова лидирует после короткой программы, имея в активе 72,57 балла.

В начале тренировки россиянка уверенно исполнила ряд тройных прыжков и каскадов. Незадолго до тренировочного проката произвольной программы Щербакова надела защитные штаны с поролоном, которые используются для отработки прыжков в четыре оборота.

Но для начала спортсменка вновь была намерена исполнить тройной лутц, однако на самом заходе она заметила вблизи Архипову и, избегая столкновения, жестко упала и ударилась о борт.

В дальнейшем Щербакова работала на фоне боли, от отработки четверного лутца она отказалась. Следующий заход на тройной лутц состоялся после продолжительной паузы. После инцидента с падением у нее не получился даже сальхов в три оборота, с которым проблем у фигуристок такого уровня обычно не возникает.