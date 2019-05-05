Кубинский боец UFC отсудил $27 млн у производителя пищевых добавок

Замыкающий тройку сильнейших бойцов среднего веса в рейтинге UFC и серебряный призер Олимпиады по дзюдо Йоэль Ромеро выиграл суд у производителя пищевых добавок Gold Star. Продукция компания стала причиной провала спортсменом теста на допинг.

По словам менеджера Ромеро Абрахама Кавы, размер победного иска составил $27 млн, но получить всю сумму вряд ли получится. Команда бойца надеется взыскать по крайней мере $5 млн, но будут довольны даже полным отсутствием финансового успеха, по словам Кавы. Менеджер добавил, что главной победой считает опровержение факта жульничества Ромеро, и такой успех нельзя оценить никакой суммой.

Сам спортсмен также доволен выигранным делом. Ромеро отметил, что изначально не делал ставку на деньги, первоочередной задачей была защита репутации. Боец UFC подчеркнул, что теперь сможет спать спокойно, не обращая внимание на гневные сообщения в социальных сетях.

Напомним, в январе 2016 года Йоэль Ромеро после прохождения допинг-теста был обвинен в использовании запрещенного вещества. Спортсмен заявлял, что найденный в крови стимулятор гормона роста ибутаморен – это результат использования испорченных пищевых добавок. Ромеро доказал этот факт USADA, поэтому получил всего 6 месяцев дисквалификации.