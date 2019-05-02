«Ливерпуль» и «Тоттенхем» сразятся за звание сильнейшего клуба Европы

Сегодня, 1 июня, на мадридском стадионе Wanda Metropolitano за право поднять кубок Лиги чемпионов сразятся «Ливерпуль» и «Тоттенхем».

Многие знатоки футбола отмечают, что этот финал является крайне необычным и обещает множество сюрпризов. Обе команды являются представителями английской футбольной школы, обе вышли из группы со второй позиции, обе выбили на пути к финалу крайне сильных соперников, совершив практически чудо, обе тренируются под руководством очень креативных, тактически подкованных тренеров, способных привести свои клубы к победе.

Специалисты затрудняются с досрочным определением победителя, так как этот чемпионат уже перевернул все прогнозы и показал свою независимость от оценок и полную непредсказуемость. Практически все изначальные фавориты вылетели еще до полуфинальных матчей, позволив «Ливерпулю» и «Тоттенхему» продемонстрировать всему миру свои навыки в финале Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 1 июня, в 22:00.