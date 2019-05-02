«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов

1 июня в финале сезона 2018/2019 за право поднять Кубок чемпионов сражались «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». И, к сожалению многих, чуда не произошло именно «Ливерпуль» выиграл это противостояние со счетом 2:0 и стал лучшим европейским клубом минувшего сезона.

Этот чемпионат был поистине головокружительный. Многие фавориты не сумели добраться даже до полуфинала, вылетев еще в групповых этапах, сильнейшие форварды не смогли полностью реализовать свой потенциал, а опытные тренеры не раскусили хитроумных тактик оппонентов. Но все это не значит, что в финале бились аутсайдеры. Прогнозировать что-либо уже все боялись, так как этот чемпионат запомнился своей неопределенностью и отходом от привычных рамок, но все же фаворитом определенно был «Ливерпуль». И как бы фанаты «Тоттенхэма» не надеялись на магию этого турнира, увы, для них все закончилось печально.

Уже на первой минуте в ворота «Тоттенхэма» судья назначил пенальти и его мастерски реализовал Мохамед Салах, а на 87 минуте Дивок Ориги окончательно разрушил все мечты оппонента на победу.

Примечателен этот финал и тем, что судья не показал ни одной карточки за весь матч, что сделало его историческим.

Эта победа стала шестой для «Ливерпуля», что вывело его на третье место в истории турнира по этому показателю. Опережают англичан только испанский «Реал» и итальянский «Милан».