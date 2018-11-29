На выбежавшую в финале Лиги чемпионов девушку подписались более миллиона человек

Американская актриса и модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального Лиги чемпионов между «Тоттэнхэмом» и «Ливерпулем» рассказала о причинах своего поступка.

Девушка сообщила, что придерживается жизненного принципа «делай вещи, которые запомнятся», а потому и решила, что многотысячный стадион прекрасное место для этого. Девушка прервала матч, выбежав на поле лишь в купальнике, после чего пыталась убежать от сотрудников правопорядка, но ее быстро схватили и вывели с поля.

Волански длительное время состоит в отношениях с русским пранкером Виталием Здоровецким, который запомнился всему миру подобным срывом финала Чемпионата мира в 2014 году. Перед матчем Здоровецкий в соцсетях пообещал «сюрприз», который они с Волански приготовили на финал.

Кинси Волански удалось запомниться фанатам футбола по всему миру. За одну ночь она набрала более 1,5 млн. подписчиков в Instagram, и их количество постоянно растет.