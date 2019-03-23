ЕГЭ мешает побеждать молодым российским футболистам?

«Когда они приезжают с экзаменов, чувствуется волнение. Профессионалы должны концентрироваться хотя бы в дни матчей на игре», - сообщил Александр Кержаков.

Чем же мешает госэкзамен молодым российским футболистам? После проигрыша в финале от аргентинской молодежи на футбольном турнире имени Валентина Гранаткина с минимальным счетом 0:1, главный тренер юношеской сборной России, бывший нападающий петербургского «Зенита», Александр Кержаков, основным фактором поражения признал психологическое давление на игроков во время подготовки и самой игры. Многим приходится летать на сдачу в свои родные города, сдавать трудные предметы, а потом готовиться к следующим. И все это происходит во время тренировочного процесса, а зачастую и во время важных игр. Естественно, уровень концентрации на поле падает, и производительность такого игрока уменьшается, что мгновенно сказывается на результатах игр. К тому же в данном возрасте очень много личных проблем, с которыми приходится работать. Решением Александр Кержаков считает корректировку сроков сдачи госэкзаменов для юношей, или изменение возраста сдачи ЕГЭ.