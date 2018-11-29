Гаттузо посвятил умершей сестре выход «Наполи» в финал Кубка Италии

37-летняя Франческа скончалась в начале июня после 4-месячного пребывания в больнице.

В результате двухматчевой полуфинальной дуэли с миланским «Интернационале», «Наполи» оформил выход в финал Кубка Италии. Дженнаро Гаттузо посвятил знаковую победу своей умершей сестре Франческе. Женщина ушла из жизни 2 июня. В феврале она попала в реанимацию в тяжёлом состоянии и больше из больницы не вышла.

После игры тренер неаполитанцев отметил самоотдачу подопечных в тяжело складывающемся матче, где по ходу встречи «Наполи» пришлось отыгрываться. Гаттузо рассказал, что посвящает результат своей семье и, в первую очередь — покойной сестре.

Кроме этого, наставник «Наполи» поблагодарил игроков за поддержку и чувство локтя, проявленные в трудный для него период жизни. Франческа на протяжении длительного времени работала в структуре футбольного клуба «Милан», за который успешно выступал её брат.