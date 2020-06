Пётр Ян: «Через 10 дней выдвигаюсь на бойцовский остров»

View this post on Instagram

We work every day 😬💪🏻 Спасибо всем кто рядом 💪🏻 Через 10 дней выдвигаемся на остров 🌴 🙏🏻💪🏻 @archangl_michael @tigermuaythai @parimatch.ru @gorillaenergy #ufc #чозажелтый #строимдорогу #путьвоина #история #сделатьневозможное #россия #неотступатьинесдаваться #сибирь #омск #екатеринбург #ufc #tigermuaythai #дорога #цель #преодолейсебя