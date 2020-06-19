Пётр Ян: «Через 10 дней выдвигаюсь на бойцовский остров»

«Беспощадный» продолжит подготовку к бою с Жозе Альдо в ОАЭ.
«Сибирский гангстер» дождался анонса UFC о карде предстоящих турниров и в своём Instagram сообщил:
Сегодня заокеанский промоушен опубликовал списки всех трёх турниров, которые пройдут с 11 по 25 июля на одном из островов вблизи Абу-Даби. Ян проведёт свой поединок против Жозе Альдо.
Когда чемпион легчайшего веса Генри Сехудо объявил о завершении карьеры, бой россиянина и бразильца получил чемпионский статус, что существенно сократило путь претендентов к заветному поясу.
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We work every day 😬💪🏻 Спасибо всем кто рядом 💪🏻 Через 10 дней выдвигаемся на остров 🌴 🙏🏻💪🏻 @archangl_michael @tigermuaythai @parimatch.ru @gorillaenergy #ufc #чозажелтый #строимдорогу #путьвоина #история #сделатьневозможное #россия #неотступатьинесдаваться #сибирь #омск #екатеринбург #ufc #tigermuaythai #дорога #цель #преодолейсебя
Специалисты уверены: шансы Петра на триумф в этой схватке очень велики. Букмекеры придерживаются того же мнения. Коэффициент на победу Яна — 1,40, рискнуть сделать ставку на успех Альдо можно с коэффициентом 3,10. Судя по сообщению «Беспощадного», последний этап подготовки к чемпионскому бою, пройдёт в ОАЭ.