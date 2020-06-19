Пётр Ян: «Через 10 дней выдвигаюсь на бойцовский остров»

«Беспощадный» продолжит подготовку к бою с Жозе Альдо в ОАЭ.

«Сибирский гангстер» дождался анонса UFC о карде предстоящих турниров и в своём Instagram сообщил:

«Через 10 дней выдвигаюсь на бойцовский остров».

Сегодня заокеанский промоушен опубликовал списки всех трёх турниров, которые пройдут с 11 по 25 июля на одном из островов вблизи Абу-Даби. Ян проведёт свой поединок против Жозе Альдо.

Когда чемпион легчайшего веса Генри Сехудо объявил о завершении карьеры, бой россиянина и бразильца получил чемпионский статус, что существенно сократило путь претендентов к заветному поясу.

Специалисты уверены: шансы Петра на триумф в этой схватке очень велики. Букмекеры придерживаются того же мнения. Коэффициент на победу Яна — 1,40, рискнуть сделать ставку на успех Альдо можно с коэффициентом 3,10. Судя по сообщению «Беспощадного», последний этап подготовки к чемпионскому бою, пройдёт в ОАЭ.