Дзюба высмеял коронавирусные проблемы «Ростова» перед матчем с «Сочи»

Из-за вспышки COVID-19 ростовчане вынуждены заявлять на игру 17-летних юниоров.

Форвард «Зенита» иронично отреагировал на кадровые проблемы «Ростова» перед матчем с «Сочи». В сторис своего Instagram Дзюба высмеял коронавирусные проблемы ростовчан, которые оставили команду без 6 футболистов основного состава.

Из-за возникшей форс-мажорной ситуации, Карпин вынужден заявлять на встречу 17 и 18-летних футболистов из молодёжной команды. Именно этот аспект Артём спроецировал в коротком ролике, где показаны фрагменты игры взрослых мастеров и детской команды.

Такие матчи, как правило, проходят в рамках благотворительных акций или в качестве мотивационного поощрения для юных спортсменов. На взгляд Дзюбы, хорошо известного своей любовью к юмору, именно так будет выглядеть предстоящая игра сочинцев с резко «омолодившимся» составом ростовчан.

Напомним, из-за вспышки COVID-19 «Ростов» попросил о переносе матча, но «Сочи» настоял на проведении встречи, невзирая на непредвиденные обстоятельства. Как подтвердил на своей странице в соцсети известный комментатор Георгий Черданцев, подобные проблемы не будут являться поводом для отмены или переноса поединков.