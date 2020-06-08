Масвидаль провоцирует скандал в UFC, призывая бойцов выбрать преемника Reebok

Затронутая Хорхе тема спонсорских выплат, для бойцов промоушена «больная».

Масвидаль требует от UFC повышения гонораров. Фото: "Чемпионат", Twitter

На днях боец UFC Хорхе Масвидаль сделал необычное заявление в своем Twitter-аккаунте. Обладатель пояса BMF предложил коллегам принять активное участие в выборе нового спонсора промоушена, в связи с окончанием сотрудничества с Reebok. Но призывая бойцов выбрать приемника компании, с которой UFC сотрудничал почти 6 лет, Масвидаль, фактически, провоцирует очередной скандал внутри организации.

Twitter, Jorge Masvidal UFC

Скорый разрыв отношений с Reebok подтвердил и глава промоушена Дана Уайт. С производителем спортивной одежды Абсолютный бойцовский чемпионат сотрудничает с 2015 года. Согласно контракту с UFC, процент выплат бойцам определяет сам Reebok. В октагон спортсмен может выйти в одежде только этой марки, реклама сторонних производителей строжайше запрещена. Таким образом, бойцов UFC лишили возможности привлекать персональных спонсоров.

Эти условия Reebok и по сей день вызывают недовольство среди спортсменов. Последний случай публичного высказывания по этому поводу произошел менее недели назад. Издание AllBoxing опубликовало часть интервью восходящей звезды промоушена Шона О’Мэлли. Со слов бойца, на продаже его мерча Reebok заработал более миллиона долларов, тогда как процент О’Мэлли составил всего $3 тыс.

«Это просто нелепо», – возмутился спортсмен.

В начале июня, из-за отказа Даны Уайта повысить гонорар, из UFC ушел чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс. Следом за ним, по той же причине, грозился уйти и Масвидаль. Это привело к публичной перепалке между главой промоушена и Хорхе. Сейчас боец опять пытается влезть в финансовые вопросы UFC, вряд ли эти действия останутся без внимания Уайта.