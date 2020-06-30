Работник «Газпрома» обвинил Алину Загитову в «продажности» из-за поддержки Путина

Защитники фигуристки прославили жителя Норильска на всю страну.

Сотрудник «Газпрома» раскритиковал Загитову. Фото: Instagram @azagitova, interfax.ru, ru.wikipedia.org

После публичной поддержки президента РФ Владимира Путина и призыва проголосовать за поправки в Конституцию, Алина Загитова подверглась жесткой критике в соцсетях. Хейтеры бездоказательно обвинили фигуристку в «продажности», не подумав о последствиях.

Защитники олимпийской чемпионке во главе с «фигурным» блогером Еленой Родиной начали собирать досье на критиков Загитовой, придавая их публичной огласке. Наибольший резонанс вызвал комментарий работника «Газпрома».

«Такая маленькая, а уже продается», — написал Загитовой житель Норильска по имени Игорь.

Аудитория Родиной оперативно установила, что хейтер фигуристки работает в «Газпроме». Елена недоумевает, как человек, который «кормится с руки государства», может обвинять людей в поддержке президента страны.

Публикация в Instagram-аккаунте блогера Елены Родиной

Автор сетевого мини-расследования пожаловалась на Игоря его начальству. Внезапно став знаменитым на всю страну, мужчина поспешил удалить комментарий с необоснованной критикой Загитовой. Родина сумела раздобыть номер телефона Игоря, дабы поинтересоваться, что он имеет против президента РФ и олимпийской чемпионки. Услышав вопрос, мужчина повесил трубку.