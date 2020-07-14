В день рождения Макгрегора в Сети вспоминают, как Хабиб фанател от Конора

Победой ирландца малоизвестный тогда Нурмагомедов восторгался, как рядовой болельщик.

Хабиб из третьего ряда восхищался победой Конора. Фото:

Sports.ru, Instagram khabib_nurmagomedov.

Сегодня исполнилось 32 года Конору Макгрегору. В день рождения ирландского бойца его многочисленные почитатели вспоминают в Сети об одном примечательном эпизоде. В одном из ММА-аккаунтов опубликован фрагмент видео, где можно хорошо рассмотреть, как Хабиб фанател от Конора во время его поединка с Джастином Порье.

Этот бой состоялся в 2014 году и закончился победой Макгрегора — «The Notorious» уже в первом раунде отправил соперника в нокаут. Восхищённый Нурмагомедов из третьего ряда снимал происходящее на смартфон, стараясь не упустить мельчайших деталей.

В то время «Орёл» ещё не был известен широкой публике, тогда, как имя Макгрегора уже гремело вовсю — едва ли не каждый его бой признавался лучшим поединком турнира UFC. Тогда никто не мог и предположить, что Хабиб на пути к вершине промоушена сможет одолеть и Конора, и Порье — бойцов, на которых в тот сентябрьский вечер 2014 года он глядел, как на небожителей.

Ранее сообщалось о публикации неизвестного до сих пор видео о реакции секундантов Нурмагомедова и Макгрегора во время их поединка в 2018 году. Команда дагестанца вела себя слишком эмоционально, в то время, как угол ирландца давал Конору хладнокровные советы, которые, впрочем, не спасли его от поражения.