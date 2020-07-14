Спортсмен поблагодарил болельщиков и семью, намекнув на вероятный реванш.

Ян одержал победу эффектным нокаутом. Фото: ufc.com, essentiallysports.com

Бразильский спортсмен нарушил молчание после поединка в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Жозе Алдо прокомментировал свое поражение Петру Яну на UFC 251. Заявление бойца появилось на его странице в Instagram.

Алдо отметил, что поражения являются частью спорта, и повторил выражение о том, что «не проигрывает лишь тот, кто не сражается». Спортсмен подчеркнул, что он сделал все возможное для победы — во время тренировок и боя.

«У него есть достоинства», лаконично отметил Алдо преимущества российского бойца. Также в своем обращении Жозе Алдо намекнул на возможный реванш. Подписчики бразильского спортсмена посчитали доказательством этого обещание Алдо «вернуться сильнее».

Напомним, во время боя на арене «Бойцовский остров» в Абу-Даби Пётр Ян одержал победу над соперником в пятом раунде. Оппонент россиянина лишился сил и перестал сопротивляться, поэтому зрители возмутились запоздалой, по их мнению, остановкой боя.

Победа Яна сделала его вторым россиянином, одержавшим чемпионство в главном чемпионате по смешанным единоборствам. Так, два года назад победа над Элом Яквинтой принесла чемпионский пояс Хабибу Нурмагомедову.